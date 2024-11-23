23.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 20 тур
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
2-2-3-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
3-2-2-1-2
16
Корякин
75
Мещанинов
55
Крижан
15
Кочиев
88
Сокол
68
Рядно
38
Мусаев
72
Гордюшенко
11
Кожедуб
90
Калмыков
10
Рейна
2
Варатынов
4
Гассама
4
Гассама
2
Варатынов
96
Мохаммад
43
Терентьев
43
Терентьев
96
Мохаммад
Стефанович
17
Никишин
17
Никишин
Стефанович
17
Ковалев
99
Лисакович
99
Лисакович
17
Ковалев
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
55
Крижан
95
Чернышев
95
Чернышев
55
Крижан
38
Мусаев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
38
Мусаев
10
Рейна
30
Данилин
30
Данилин
10
Рейна
11
Кожедуб
7
Юшин
7
Юшин
11
Кожедуб
90
Калмыков
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
90
Калмыков
Остались в запасе
Балтика
Родина
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
45
Дэвид Сангаре
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Балтика - Родина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Родины», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»