Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Балтика» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Балтика» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 17:50
Балтика
23.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Родина
7' Ю. Ковалев 28' С. Варатынов
68' М. Абдусаламов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
2-2-3-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
3-2-2-1-2
16
Корякин
75
Мещанинов
55
Крижан
15
Кочиев
88
Сокол
68
Рядно
38
Мусаев
72
Гордюшенко
11
Кожедуб
90
Калмыков
10
Рейна
2
Варатынов
4
Гассама
4
Гассама
2
Варатынов
96
Мохаммад
43
Терентьев
43
Терентьев
96
Мохаммад
Стефанович
17
Никишин
17
Никишин
Стефанович
17
Ковалев
99
Лисакович
99
Лисакович
17
Ковалев
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
55
Крижан
95
Чернышев
95
Чернышев
55
Крижан
38
Мусаев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
38
Мусаев
10
Рейна
30
Данилин
30
Данилин
10
Рейна
11
Кожедуб
7
Юшин
7
Юшин
11
Кожедуб
90
Калмыков
18
Абдусаламов
18
Абдусаламов
90
Калмыков
Остались в запасе
Балтика
Родина
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
45
Дэвид Сангаре
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
10
Алекс Фернандес
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Балтика - Родина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Родины», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Родина»

«Балтика» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Балтика
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+