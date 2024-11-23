В субботу, 23 ноября, в 23-м туре Первой лиги сыграют «Балтика» и «Родина». Игра состоится в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).
«Балтика»
Команда Андрея Талалаева лидирует в Первой лиге, набрав 39 очков. «Балтика» добыла 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 24:12.
Последние результаты «Балтики» в Первой лиге:
- 16.11.24 КАМАЗ – «Балтика» – 0:1;
- 09.11.24 «Нефтехимик» – «Балтика» – 1:2;
- 03.11.24 «Балтика» – СКА Хабаровск – 2:0.
«Родина»
«Родина» набрала 24 очка и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Филиппа Соколинского добыли 5 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 18:17.
Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:
- 17.11.24 «Родина» – «Черноморец» – 0:1;
- 10.11.24 «Родина» – «Чайка» – 2:0;
- 04.11.24 «Урал» – «Родина» – 0:0.
Очные встречи в Первой лиге
- 14.07.24 «Родина» – «Балтика» – 0:0;
- 07.04.23 «Балтика» – «Родина» – 0:0;
- 18.09.22 «Родина» – «Балтика» – 1:2.
Прогноз на матч «Балтика» – «Родина»
«Балтика» – явный фаворит поединка, который имеет отличные шансы продлить победную серию. В первом круге «Родина» отобрала очки у команды Талалаева, но это не повторится. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.75.
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