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    • «Балтика» – «Родина»: прогноз на матч 20 тура Первой лиги, 23 ноября

    «Балтика» – «Родина»: прогноз на матч 20 тура Первой лиги, 23 ноября

    В субботу, 23 ноября, в 23-м туре Первой лиги сыграют «Балтика» и «Родина». Игра состоится в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

    «Балтика»

    Команда Андрея Талалаева лидирует в Первой лиге, набрав 39 очков. «Балтика» добыла 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 24:12.

    Последние результаты «Балтики» в Первой лиге:

    • 16.11.24 КАМАЗ – «Балтика» – 0:1;
    • 09.11.24 «Нефтехимик» – «Балтика» – 1:2;
    • 03.11.24 «Балтика» – СКА Хабаровск – 2:0.

    «Родина»

    «Родина» набрала 24 очка и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Филиппа Соколинского добыли 5 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 18:17.

    Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

    Очные встречи в Первой лиге

    • 14.07.24 «Родина» – «Балтика» – 0:0;
    • 07.04.23 «Балтика» – «Родина» – 0:0;
    • 18.09.22 «Родина» – «Балтика» – 1:2.

    Прогноз на матч «Балтика» – «Родина»

    «Балтика» – явный фаворит поединка, который имеет отличные шансы продлить победную серию. В первом круге «Родина» отобрала очки у команды Талалаева, но это не повторится. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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