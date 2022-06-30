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«Торпедо» подтвердило переговоры с Геркусом: «Один из лучших специалистов в РПЛ»

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский подтвердил информацию о переговорах с экс-гендиректором «Локо» Ильей Геркусом.

«Ведем переговоры с Геркусом, хотим усилить менеджерский состав. Считаем его одним из лучших специалистов в РПЛ.

Денис Маслов останется президентом, Геркус, возможно, будет гендиром и займется стратегическим развитием. Он программу будет разрабатывать. Вопрос с его подписанием почти решен, но договор еще не подписан», – сказал Менжинский.

  • Геркус работал в «Локо» с 2016 по 2018 год.
  • «Торпедо» стал победителем ФНЛ в прошлом сезоне.

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Источник: «Р-Спорт»

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