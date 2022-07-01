«Торпедо» подтвердило переговоры с Геркусом: «Один из лучших специалистов в РПЛ»

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский подтвердил информацию о переговорах с экс-гендиректором «Локо» Ильей Геркусом.

«Ведем переговоры с Геркусом, хотим усилить менеджерский состав. Считаем его одним из лучших специалистов в РПЛ.

Денис Маслов останется президентом, Геркус, возможно, будет гендиром и займется стратегическим развитием. Он программу будет разрабатывать. Вопрос с его подписанием почти решен, но договор еще не подписан», – сказал Менжинский.