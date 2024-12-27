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    • Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» оценил кандидатуру Аршавина для «Зенита»

    Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» оценил кандидатуру Аршавина для «Зенита»

    Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на желание Андрея Аршавина стать президентом «Зенита».

    – Как думаете, Андрей справился бы с этой должностью?

    – Конечно! Андрей Сергеевич с любой должностью справится.

    – У «Зенита» долгое время нет спортивного директора. Вас удивляет, что в клубе нет такой должности?

    – Честно не следил за этим. Значит, смогли грамотно распределить обязанности.

    – Как считаете, Аршавин мог бы войти в тренерский штаб Семака в «Зените»?

    – Я считаю, что любую должность занять может при должном старании. Он талантливый человек, может и в штаб войти. Почему нет? Все бывает в этой жизни.

    • Сейчас 43-летний Аршавин является заместителем председателем правления «Зенита» по спортивному развитию.
    • Председателем правления клуба является Александр Медведев, а председателем совета директоров – Елена Илюхина.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    27.12.2024 16:54
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1735308712
    "– Конечно! Андрей Сергеевич с любой должностью справится." Безусловно справится . Потом оправится там же ,не взирая на вышестоящие лица. Далее.. по тексту поправится. Без иронии , великий футболист, умница, но и фешенебельный маргинал , тем не менее..
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    Александр52
    1735311083
    Печально это читать. Да и зачем. В Российском футболе много хороших ребят и имён, давайте лучше о них.
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