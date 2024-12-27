Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» оценил кандидатуру Аршавина для «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на желание Андрея Аршавина стать президентом «Зенита».
– Как думаете, Андрей справился бы с этой должностью?
– Конечно! Андрей Сергеевич с любой должностью справится.
– У «Зенита» долгое время нет спортивного директора. Вас удивляет, что в клубе нет такой должности?
– Честно не следил за этим. Значит, смогли грамотно распределить обязанности.
– Как считаете, Аршавин мог бы войти в тренерский штаб Семака в «Зените»?
– Я считаю, что любую должность занять может при должном старании. Он талантливый человек, может и в штаб войти. Почему нет? Все бывает в этой жизни.
- Сейчас 43-летний Аршавин является заместителем председателем правления «Зенита» по спортивному развитию.
- Председателем правления клуба является Александр Медведев, а председателем совета директоров – Елена Илюхина.