Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» оценил кандидатуру Аршавина для «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на желание Андрея Аршавина стать президентом «Зенита».

– Как думаете, Андрей справился бы с этой должностью?

– Конечно! Андрей Сергеевич с любой должностью справится.

– У «Зенита» долгое время нет спортивного директора. Вас удивляет, что в клубе нет такой должности?

– Честно не следил за этим. Значит, смогли грамотно распределить обязанности.

– Как считаете, Аршавин мог бы войти в тренерский штаб Семака в «Зените»?

– Я считаю, что любую должность занять может при должном старании. Он талантливый человек, может и в штаб войти. Почему нет? Все бывает в этой жизни.