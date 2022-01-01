Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
3 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому

Нобоа считает, что Кокорин может заменить Кассьерру в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о нападающем «Зенита» Матео Кассьерре и форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

– Матео — наш лучший бомбардир, забил 14 голов. Понятно, что когда такой игрок покидает команду — это большая потеря. Замену ему найти будет очень тяжело. Для «Зенита» же это отличное усиление, — сказал Нобоа.

— Мог бы «Сочи» пригодиться Александр Кокорин, у которого в «Фиорентине» дела идут не слишком хорошо?

— Не знаю, из-за чего у него не получилось в Италии, это лучше у него самого спросить. Кокорин — сильный нападающий, считаю, что «Сочи» он бы помог. Точно уверен, что его карьера еще не завершена и он сможет себя проявить.

  • В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

Новости по теме
Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины». Его устраивают условия во Флоренции 16
Одноклубник Кокорина Пульгар близок к трансферу в ЦСКА 1
Лунев: «Для Кокорина «Фиорентина» не потолок» 10
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:02
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +3469

    minaev23 16 минут назад

    Кокорину в Италии комфортно .Футбол на втором месте.Ему всё равно где играть -серия А,В,С Италия -комфорт.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25000

    vladimir-7 1 час назад

    Кокорину и в Италии хорошо ничего не делать, а здесь надо мяч пинать.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11