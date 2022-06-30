Нобоа считает, что Кокорин может заменить Кассьерру в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о нападающем «Зенита» Матео Кассьерре и форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.
– Матео — наш лучший бомбардир, забил 14 голов. Понятно, что когда такой игрок покидает команду — это большая потеря. Замену ему найти будет очень тяжело. Для «Зенита» же это отличное усиление, — сказал Нобоа.
— Мог бы «Сочи» пригодиться Александр Кокорин, у которого в «Фиорентине» дела идут не слишком хорошо?
— Не знаю, из-за чего у него не получилось в Италии, это лучше у него самого спросить. Кокорин — сильный нападающий, считаю, что «Сочи» он бы помог. Точно уверен, что его карьера еще не завершена и он сможет себя проявить.
- В январе 2021 года «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «Матч ТВ»