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«Спартак» – первый клуб, выдвинувший Алаева на пост президента РПЛ

«Спартак» выдвинул кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.

«Мы поддержали кандидатуру Алаева на пост главы РПЛ», – сообщила пресс-служба клуба.

Московский клуб первым в РПЛ публично поддержал Алаева перед предстоящими выборами главы лиги, которые состоятся 16 августа.

  • Алаев – и.о. президента РПЛ. Он сменил Ашота Хачатурянца.
  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16184

    ilichkadr 18 минут назад

    Ну, хоть здесь первыми. Под суетились однако......

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    Рейтинг: +1095

    fakeid 42 минуты назад

    просто макнули здешних рылов в Г) и про газпром-то тут ничего не хрюкнуть, как это обычно бывало) всё, теперь так и запишем: спартаг финансирует олалаева из народной нефти)

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