«Спартак» – первый клуб, выдвинувший Алаева на пост президента РПЛ

«Спартак» выдвинул кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.

«Мы поддержали кандидатуру Алаева на пост главы РПЛ», – сообщила пресс-служба клуба.

Московский клуб первым в РПЛ публично поддержал Алаева перед предстоящими выборами главы лиги, которые состоятся 16 августа.