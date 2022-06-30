«Спартак» – первый клуб, выдвинувший Алаева на пост президента РПЛ

«Спартак» выдвинул кандидатуру Александра Алаева на пост президента РПЛ.
«Мы поддержали кандидатуру Алаева на пост главы РПЛ», – сообщила пресс-служба клуба.
Московский клуб первым в РПЛ публично поддержал Алаева перед предстоящими выборами главы лиги, которые состоятся 16 августа.
- Алаев – и.о. президента РПЛ. Он сменил Ашота Хачатурянца.
- Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
- Кандидатуру Алаева поддержали 15 из 16 клубов лиги, «Зенит» воздержался.
Источник: телеграм-канал Василия Конова