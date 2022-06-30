Фанаты «Оренбурга» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

Активные болельщики «Оренбурга» отказались посещать матчи чемпионата России в связи с введением системы Fan ID.

«Мы, фанатский актив футбольного клуба «Газовик», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен, с 1-го тура нового сезона РПЛ и до полной отмены этого нововведения.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.

Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Газовиком» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами на турнирах, где не будет введeн fan id, и призываем остальных присоединиться к нам и сосредоточить все усилия на поддержке «Газовик-2»!» – говорится в заявлении.

Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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