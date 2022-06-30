У «Атлетико» проблемы с потолком зарплат. Клубу не разрешают зарегистрировать Витселя

«Атлетико» на 100 миллионов евро превысил потолок зарплат в Примере.
Из-за этого клубу запретили регистрировать новичков.
Подписание Акселя Витселя до сих пор не оформлено именно по данной причине.
- 33-летний Витсель – свободный агент.
- Он покинул «Боруссию» Д в связи с истечением срока контракта.
- За «Зенит» хавбек выступал с 2012 по 2017 год.
- Ожидается, что бельгиец заключит с «Атлетико» соглашение по схеме «1+1».
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Источник: Cope