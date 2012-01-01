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У «Атлетико» проблемы с потолком зарплат. Клубу не разрешают зарегистрировать Витселя

«Атлетико» на 100 миллионов евро превысил потолок зарплат в Примере.

Из-за этого клубу запретили регистрировать новичков.

Подписание Акселя Витселя до сих пор не оформлено именно по данной причине.

  • 33-летний Витсель – свободный агент.
  • Он покинул «Боруссию» Д в связи с истечением срока контракта.
  • За «Зенит» хавбек выступал с 2012 по 2017 год.
  • Ожидается, что бельгиец заключит с «Атлетико» соглашение по схеме «1+1».

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Источник: Cope

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