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В «Химках» прокомментировали информацию о переговорах с Дзагоевым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отрицает желание подмосковного клуба усилиться экс-полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«Может быть, в очень расширенных списках когда-то Алан мог присутствовать, но сейчас в ближайшей сфере интересов его точно нет.

Если будут какие-то сопоставимые условия, то всe может быть – никто не застрахован. Но не хочется торопить события, потому что мы ориентированы, как говорилось ранее, на молодeжь, которую хотим воспитывать», – сказал Терюшков.

  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
  • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
  • Сообщалось, что интерес к нему проявляет «Алания».

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Источник: «Чемпионат»

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