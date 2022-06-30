Де Лигт – главная цель «Челси» среди защитников. «Ювентус» готов продать его за 90-100 миллионов

Центральный защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт интересен топ-клубам АПЛ.
На 22-летнего футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Для лондонского клуба де Лигт стал главной трансферной целью среди игроков обороны.
«Ювентус» оценивает голландца в 90-100 миллионов евро.
- Де Лигт выступает за туринцев с 2019 года.
- В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.
- Его контракт с «Ювентусом» действует до июня 2024-го.
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Источник: твиттер Николо Скиры