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Федотов: «Некоторые игроки ЦСКА плохо воспринимают требования»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча Кубка PARI Премьер с «Зенитом» (0:3).

– Почему один удар в створ ворот за игру?

– Нам противостоял чемпион, это раз. Я уже сказал, у нас что-то получилось, что-то не получалось. Есть еще такие требования, которые некоторые игроки плохо воспринимают, скажем так. Понятно, что есть манера игры, какие-то индивидуальные особенности. Нам нужно это строить. Времени не так много. Разное прибытие игроков.

На данный момент по желанию и самоотдаче претензий быть не может. А футбол нужно строить и не сбрасывать со счетов, что та работа, которую мы проделали, требует немного времени, чтобы ее переварить. Нас ждет достаточно насыщенный сезон. Будет порядка 24 матчей. Мы должны быть к этому готовы. Но, еще раз не говорим, что здесь есть травмы и малое количество футболистов, которые способны усилить нашу игру.

  • Федотов возглавил ЦСКА этим летом.
  • Ранее он тренировал «Сочи», с которым занял 2-е место в РПЛ.

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Источник: Sport24

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29.06.2022 23:21
Комментарии2
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    Рейтинг: +4276

    sobaka120982 4 минуты назад

    Апазорился уже, чушь полная, а что сочи против зенита играл не как против чемпиона? Ну били же в створ и забивали и обьигрывали. Вообщем зря ты ушёл

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    Рейтинг: +17020

    Garrincha58 1 час назад

    понятно дело время надо и игроков думающих а не всяких Гаичей и Зеболотных разве с таким нападением можно сотворить команду

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