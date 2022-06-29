Федотов: «Некоторые игроки ЦСКА плохо воспринимают требования»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча Кубка PARI Премьер с «Зенитом» (0:3).

– Почему один удар в створ ворот за игру?

– Нам противостоял чемпион, это раз. Я уже сказал, у нас что-то получилось, что-то не получалось. Есть еще такие требования, которые некоторые игроки плохо воспринимают, скажем так. Понятно, что есть манера игры, какие-то индивидуальные особенности. Нам нужно это строить. Времени не так много. Разное прибытие игроков.

На данный момент по желанию и самоотдаче претензий быть не может. А футбол нужно строить и не сбрасывать со счетов, что та работа, которую мы проделали, требует немного времени, чтобы ее переварить. Нас ждет достаточно насыщенный сезон. Будет порядка 24 матчей. Мы должны быть к этому готовы. Но, еще раз не говорим, что здесь есть травмы и малое количество футболистов, которые способны усилить нашу игру.

Федотов возглавил ЦСКА этим летом.

Ранее он тренировал «Сочи», с которым занял 2-е место в РПЛ.

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