«Ленинград» выступит на матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

РФС готовит шоу-программу на Суперкубок России. В частности, будет выступать группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.

«Одним из главных событий вечера на стадионе 9 июля станет первое за 2,5 года стадионное выступление группировки «Ленинград» в полном составе. После долгих переговоров Шнуров сказал: «Газуем!» – написал источник.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене».

На «Матч ТВ» игру прокомментируют Георгий Черданцев и Михаил Поленов.

8 июля ветераны «Зенита» и «Спартака» проведут ретроматч.

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