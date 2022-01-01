Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

«Ленинград» выступит на матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

РФС готовит шоу-программу на Суперкубок России. В частности, будет выступать группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.

«Одним из главных событий вечера на стадионе 9 июля станет первое за 2,5 года стадионное выступление группировки «Ленинград» в полном составе. После долгих переговоров Шнуров сказал: «Газуем!» – написал источник.

  • Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • На «Матч ТВ» игру прокомментируют Георгий Черданцев и Михаил Поленов.
  • 8 июля ветераны «Зенита» и «Спартака» проведут ретроматч.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Агент Мантуана рассказал, что игрок подарит фанатам «Зенита»
Экс-зенитовец Кришито перешел в «Торонто»
«До скорой встречи»: Юри Алберто попрощался с «Зенитом»
Источник: телеграм-канал Василия Конова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:49
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +3539

    Беспонтий 42 минуты назад


    ветер питер выше знамя поднимите

    вдоль ночных дорог бегите
    можно и без носок
    не жалея ног
    ------------------
    ату меня

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10802

    Алексей З 1 час назад

    Блд , он же токсичен, за бабло продал душу Дьяволу.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1046

    fakeid > Алексей З 1 час назад

    вот тут я с тобой согласен. ленинград теперь просто чмо.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11