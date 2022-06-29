Стали известны комментаторы на матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

«Матч ТВ» определился с парой комментаторов на матч за Суперкубок России. Игру из Санкт-Петербурга между «Зенитом» и «Спартаком» отработают Георгий Черданцев и Михаил Поленов.

Вместе с ними будут комментировать и бывшие игроки обеих команд.

Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене».

8 июля ветераны «Зенита» и «Спартака» проведут ретроматч.

Черданцев в мае прокомментировал финал Лиги чемпионов.

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