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Стали известны комментаторы на матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

«Матч ТВ» определился с парой комментаторов на матч за Суперкубок России. Игру из Санкт-Петербурга между «Зенитом» и «Спартаком» отработают Георгий Черданцев и Михаил Поленов.

Вместе с ними будут комментировать и бывшие игроки обеих команд.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене».
  • 8 июля ветераны «Зенита» и «Спартака» проведут ретроматч.
  • Черданцев в мае прокомментировал финал Лиги чемпионов.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1749

    mahan 47 минут назад

    Зенит везде своих поставили, перестраховываются по полной.

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    Рейтинг: +12924

    playsh 51 минуту назад

    Чего-то народу маловато...Позовите ещё двух спецов по словоблудию - Слуцкого и Газзаева,команда будет ай-да-ну.Будем слушать о чём угодно из истории команд,но только не о том.что творится на поле.
    PS - А нельзя ли пригласить Александра Елагина,нашу легенду?Он один справится легко.Было бы очень приятно послушать настоящего асса.Да и денюшку бы заработал дедушка,хотя для него это далеко не главное...

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    Рейтинг: +10788

    Алексей З 2 часа назад

    Ну а куда Зениту без Генича или Черданцева ?
    Больше волнует судейство.
    Без Мешкова, Москалёва и Иванова обойдутся ?
    Вот я сомневаюсь.

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    Рейтинг: +434

    шахта Заполярная > Алексей З 1 час назад

    А чего волноваться, тут как раз все ясно. Если игра на грязь арене продавлена, то и судьи будут соответствующие, иначе может выйти конфуз.

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