Стали известны комментаторы на матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

«Матч ТВ» определился с парой комментаторов на матч за Суперкубок России. Игру из Санкт-Петербурга между «Зенитом» и «Спартаком» отработают Георгий Черданцев и Михаил Поленов.
Вместе с ними будут комментировать и бывшие игроки обеих команд.
- Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене».
- 8 июля ветераны «Зенита» и «Спартака» проведут ретроматч.
- Черданцев в мае прокомментировал финал Лиги чемпионов.
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Источник: «РБ Спорт»