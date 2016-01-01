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Полузащитник «Зенита» Кравцов может перейти в «Сочи»

«Сочи» интересуется полузащитником «Зенита» Кириллом Кравцовым. Речь идет о возможной аренде.

Главный тренер сочинцев Вадим Гаранин видит Кравцова в стартовом составе. Однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак не уверен, что игрока нужно отпускать.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1244

    вальтер79 1 час назад

    однозначно отпустить пусть растет парень

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    Рейтинг: +10802

    Алексей З 1 час назад

    Боюсь , но мнение Семака тут не при чём.
    Созвонились Роттенберг и Миллер, порешают и всё уладят.
    Не верю в "покупки", "Озёрские" по понятиям договорятся.

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