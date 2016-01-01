Полузащитник «Зенита» Кравцов может перейти в «Сочи»

однозначно отпустить пусть растет парень
«Сочи» интересуется полузащитником «Зенита» Кириллом Кравцовым. Речь идет о возможной аренде.
Главный тренер сочинцев Вадим Гаранин видит Кравцова в стартовом составе. Однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак не уверен, что игрока нужно отпускать.
- Из «Сочи» в «Зенит» в ближайшее время должны перейти Родригао и Матео Кассьерра.
- В прошлом сезоне Кравцов был арендован «Пари НН».
- 20-летний игрок стоит 800 тысяч евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.