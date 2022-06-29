Полузащитник «Зенита» Кравцов может перейти в «Сочи»

«Сочи» интересуется полузащитником «Зенита» Кириллом Кравцовым. Речь идет о возможной аренде.

Главный тренер сочинцев Вадим Гаранин видит Кравцова в стартовом составе. Однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак не уверен, что игрока нужно отпускать.

Из «Сочи» в «Зенит» в ближайшее время должны перейти Родригао и Матео Кассьерра.

В прошлом сезоне Кравцов был арендован «Пари НН».

20-летний игрок стоит 800 тысяч евро.

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