Тухель определился с парой защитников, которую хочет видеть в «Челси» в новом сезоне

Менеджер «Челси» Томас Тухель определился с парой в центр обороны на новый сезон. Обоих игроков в клубе еще нет.

Речь идет о Натане Аке («Манчестер Сити») и Матейсе де Лигте («Ювентус»). По трансферам обоих «Челси» уже работает.

Аке уже выступал за «Челси». Помимо него «Челси» планирует купить у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

На де Лигта также претендует «Манчестер Юнайтед».

Трансферными делами «Челси» сейчас лично занимается новый владелец Тодд Боли.

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