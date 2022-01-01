Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

Орлов назвал Родригао лучшим центральным защитником РПЛ. Игрок должен перейти в «Зенит»

Журналист Геннадий Орлов назвал лучшего центрального защитника чемпионата России. По его мнению, это Родригао из «Сочи».

«Честно говоря, я жду Родригао. Во-первых, это сейчас лучший центральный защитник РПЛ. Он же попал в 33 лучших футболиста сезона в России как левый центральный. Родригао — бразилец, он очень впечатляет. Мне кажется, «Зенит» ведет переговоры по поводу его перехода. Но посмотрим, как все будет», – сказал комментатор в эфире «Радио Зенит».

  • Родригао близок к переходу в «Зенит».
  • Бразилец перешел в «Сочи» год назад.
  • В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Родригао назвал условие, при котором перейдет в «Зенит» из «Сочи» 2
Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зенит» 2
Родригао – лидер минувшего сезона РПЛ по трем показателям. Защитник перейдет в «Зенит» 4
Источник: телеграм-канал Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:50
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1034

    jek718875 15 минут назад

    Зенит=сборная Бразилии 2

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3816

    ААМ 1 час назад

    Лучший среди худших?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5231

    AtticusFinch > ААМ 1 час назад

    Нет -среди фарм -клубов))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11