Орлов назвал Родригао лучшим центральным защитником РПЛ. Игрок должен перейти в «Зенит»

Журналист Геннадий Орлов назвал лучшего центрального защитника чемпионата России. По его мнению, это Родригао из «Сочи».

«Честно говоря, я жду Родригао. Во-первых, это сейчас лучший центральный защитник РПЛ. Он же попал в 33 лучших футболиста сезона в России как левый центральный. Родригао — бразилец, он очень впечатляет. Мне кажется, «Зенит» ведет переговоры по поводу его перехода. Но посмотрим, как все будет», – сказал комментатор в эфире «Радио Зенит».

Родригао близок к переходу в «Зенит».

Бразилец перешел в «Сочи» год назад.

В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

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