«Спортивный праздник превращается в фарс». Фанаты «Урала» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Болельщики «Урала» присоединились к отказу посещать матчи чемпионата России в связи с введением системы Fan ID.

«Мы отказываемся посещать какие бы то ни было мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс, полный бюрократии, направленный против фанатов, но от которого пострадают все в равной степени.

Мы бойкотируем все без исключения матчи РПЛ, начиная с первого тура и до полной отмены данного закона. При этом продолжаем посещать остальные лиги и соревнования, где нет Fan ID: молодежка, двойка, баскетбол.

Выезды на матчи основной команды считаются по старой схеме, то есть в зачет идет посещение города в день матча», – говорится в заявлении фанатов «Урала».

В Екатеринбурге Fan ID заработает уже с июля.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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