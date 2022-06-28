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«Спортивный праздник превращается в фарс». Фанаты «Урала» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Болельщики «Урала» присоединились к отказу посещать матчи чемпионата России в связи с введением системы Fan ID.

«Мы отказываемся посещать какие бы то ни было мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс, полный бюрократии, направленный против фанатов, но от которого пострадают все в равной степени.

Мы бойкотируем все без исключения матчи РПЛ, начиная с первого тура и до полной отмены данного закона. При этом продолжаем посещать остальные лиги и соревнования, где нет Fan ID: молодежка, двойка, баскетбол.

Выезды на матчи основной команды считаются по старой схеме, то есть в зачет идет посещение города в день матча», – говорится в заявлении фанатов «Урала».

  • В Екатеринбурге Fan ID заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +538

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Вам то зачем байкотировать? Клуб у вас и так не богатый, пусть хоть на билетах заработавает

    1
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    Рейтинг: +2669

    Радио1000шумеров > SpartakMoskwa 1 час назад

    _Чё на матч не пошел?
    - Fan ID
    - Деньги на билет есть?
    - Пропил...

    0
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    Рейтинг: +2087

    spam2009 2 часа назад

    Уж не фанатам урала говорить про фарс. весь ваш клуб с жополизным призедентом это фарс

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