Жезус прилетел в Лондон. Сегодня он пройдет медосмотр в «Арсенале»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус перейдет в лондонский «Арсенал».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний бразилец уже прилетел в Лондон, где сегодня пройдет медосмотр перед переходом в «Арсенал». Официально о трансфере объявят в ближайшее время.
Жезус подпишет контракт на пять лет. Сумма сделки составит 45 миллионов фунтов.
- В прошедшем сезоне Жезус забил 13 голов и сделал 12 ассистов в 41 матче.
- Его контракт с «Сити» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо