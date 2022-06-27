Президент «Атлетико» подтвердил переход Витселя

Президент «Атлетико» Энрике Сересо анонсировал подписание контракта с бывшим полузащитником «Зенита» Акселем Витселем.

«У нас уже есть Витсель, практически все готово. Придется подождать несколько дней или недель до официального объявления, и дело сделано», – сказал Сересо.

33-летний Витсель – свободный агент.

Он покинул «Боруссию» Д в связи с истечением срока контракта.

За «Зенит» хавбек выступал с 2012 по 2017 год.

Ожидается, что бельгиец заключит с «Атлетико» соглашение по схеме «1+1».

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