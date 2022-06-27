Кавазашвили назвал Ларссона подонком: «Он должен лизать задницу спартаковцам»

Совсем старик лишился рассудка. У Ларссона контрактные отношения с клубом, он не раб и не крепостной. Спартак платил, а Джордан играл, временами вполне достойно, никто не заставлял клуб платить. Никто никому ничего не должен. Человек вправе сам распоряжаться своей судьбой. Анзор, ты в каком веке живешь ?
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нежелании Джордана Ларссона возвращаться в московский клуб из аренды в АИКе.
«Слава богу, одним подонком будет меньше в российском футболе. Он должен лизать задницу спартаковцам за то, что они ему, посредственному футболисту, столько лет давали возможность играть в основном составе и зарабатывать очень большие деньги.
Ему ли говорить что-то про Россию? Ну и хрен с ним, пусть сидит на копейках с его качеством игры», – сказал Кавазашвили.
- В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.
- Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
- Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное