Кавазашвили назвал Ларссона подонком: «Он должен лизать задницу спартаковцам»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нежелании Джордана Ларссона возвращаться в московский клуб из аренды в АИКе.

«Слава богу, одним подонком будет меньше в российском футболе. Он должен лизать задницу спартаковцам за то, что они ему, посредственному футболисту, столько лет давали возможность играть в основном составе и зарабатывать очень большие деньги.

Ему ли говорить что-то про Россию? Ну и хрен с ним, пусть сидит на копейках с его качеством игры», – сказал Кавазашвили.

В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.

Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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