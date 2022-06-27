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Кавазашвили назвал Ларссона подонком: «Он должен лизать задницу спартаковцам»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нежелании Джордана Ларссона возвращаться в московский клуб из аренды в АИКе.

«Слава богу, одним подонком будет меньше в российском футболе. Он должен лизать задницу спартаковцам за то, что они ему, посредственному футболисту, столько лет давали возможность играть в основном составе и зарабатывать очень большие деньги.

Ему ли говорить что-то про Россию? Ну и хрен с ним, пусть сидит на копейках с его качеством игры», – сказал Кавазашвили.

  • В начале апреля швед приостановил контракт со «Спартаком» до конца сезона.
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 18:22
Комментарии3
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  • ...
    Рейтинг: +14583

    NewLife 22 минуты назад

    Совсем старик лишился рассудка. У Ларссона контрактные отношения с клубом, он не раб и не крепостной. Спартак платил, а Джордан играл, временами вполне достойно, никто не заставлял клуб платить. Никто никому ничего не должен. Человек вправе сам распоряжаться своей судьбой. Анзор, ты в каком веке живешь ?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +125

    NET VOINE 34 минуты назад

    Жирик откинулся.Кавазашвили хочет его место занять...

    1
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  • ...
    Рейтинг: +652

    111Hunter111 1 час назад

    Лизать до крови

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