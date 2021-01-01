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«Я люблю ЦСКА». Эджуке высказался о возможной приостановке контракта с клубом

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о возможном уходе из столичного клуба.

– Некоторые легионеры, выступавшие за российские клубы, решили приостановить действующие контракты, такое право до 30 июня им предоставила ФИФА. У вас не было таких мыслей?

– Как вы наверняка заметили, я очень люблю футбол. Это моя жизнь. Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю все, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях.

Пока я здесь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос.

Хочу добавить, что прошлый сезон действительно сложился не совсем так, как мы ожидали. Были успешные матчи и яркие эмоции, но случались и неприятные моменты, не позволившие нам добиться нужных результатов.

Сейчас необходимо перевернуть страницу, хорошо подготовиться и попытаться изменить ситуацию. Верю, что наступающий сезон принесет нам успех.

  • ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне Эджуке забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16159

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, и где, хотя бы намёк на то, что Эджуке высказался о возможном уходе из столичного клуба!?

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