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Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

— Ты допускаешь, что еще сыграешь за сборную?

Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36... Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее.

  • Кудряшов играл за сборную с 2016 года. Он провел 48 матчей, забил 1 гол.
  • Из-за его автогола Россия уступила Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на турнир.
  • Сборную не допустили до стыков ЧМ-2022.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:36
Комментарии4
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    Рейтинг: +123

    NET VOINE 51 минуту назад

    Мдяяя Сыграл за сборную 48 матчей.Но все будут помнить только последний.

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    Рейтинг: +14130

    Fusballer 1 час назад

    Спасибо за всё, легенда!

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    Рейтинг: +2827

    acor94 > Fusballer 1 час назад

    Особенно за ЧМ-2022. Видимо заранее что-то знал.

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    Рейтинг: +2827

    acor94 1 час назад

    Видимо, все же посмотрел свой автогол...

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