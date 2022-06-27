Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

— Ты допускаешь, что еще сыграешь за сборную?

— Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36... Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее.

Кудряшов играл за сборную с 2016 года. Он провел 48 матчей, забил 1 гол.

Из-за его автогола Россия уступила Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на турнир.

Сборную не допустили до стыков ЧМ-2022.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное