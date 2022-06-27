Мане будет играть в «Баварии» под номером ван Боммела, Боатенга

Нападающий «Баварии» Садио Мане определился с игровым номером. Он будет выступать в Мюнхене под числом 17.

Ранее под 17-м номером в «Баварии» играли, в частности, Джером Боатенг, Марк ван Боммел.

По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получил за Мане 42,5 миллиона фунтов.

Мане провел в Ливерпуле 6 лет.

Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».

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