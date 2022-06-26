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Перейре нашли новый клуб в АПЛ. Игрок принадлежит «Манчестер Юнайтед» с 2012 года

У полузащитника Андреаса Перейры истекает срок аренды во «Фламенго». 30 июня бразилец должен вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Однако игрок, по всей видимости, не будет больше играть в Манчестере. Его должен купить «Фулхэм» за 10 миллионов евро + 3 миллиона в виде бонусов. Для завершения сделки осталось получить согласие игрока.

  • 26-летний Перейра стоит 7,5 миллиона евро.
  • В сезоне чемпионата Бразилии Перейра провел 9 матчей, забил гол, сделал ассист.
  • Перейра в системе «МЮ» с 2012 года.

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Источник: UOL

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