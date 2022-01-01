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Родригао – лидер минувшего сезона РПЛ по трем показателям. Защитник перейдет в «Зенит»

«Зенит» вскоре должен подписать центрального защитника «Сочи» Родригао.

Бразилец занял лидирующие позиции по некоторым статистическим показателям прошлого сезона РПЛ:

  • лучший центральный защитник по подборам (217);
  • лучший центральный защитник по по возвратам владения в защитной трети поля (142);
  • лучший защитник по ударам головой по воротам (15);
  • вошел в топ-5 защитников по заблокированным ударам (24);
  • 2-й по точным передачам на чужой половине поля среди центральных защитников (463).

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Источник: телеграм-канал Opta

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2664

    Ziklop 52 минуты назад

    Сочи идёт с молотка, начали с тренера , теперь игроков всех лучших?

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    Рейтинг: +587

    Solist345345 1 час назад

    Пришло время отдавать должок. Поэтому Федотов и свалил, как и прошлый раз из Оренбурга, незадолго до его вылета.

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