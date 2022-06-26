Родригао – лидер минувшего сезона РПЛ по трем показателям. Защитник перейдет в «Зенит»

«Зенит» вскоре должен подписать центрального защитника «Сочи» Родригао.
Бразилец занял лидирующие позиции по некоторым статистическим показателям прошлого сезона РПЛ:
- лучший центральный защитник по подборам (217);
- лучший центральный защитник по по возвратам владения в защитной трети поля (142);
- лучший защитник по ударам головой по воротам (15);
- вошел в топ-5 защитников по заблокированным ударам (24);
- 2-й по точным передачам на чужой половине поля среди центральных защитников (463).
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Источник: телеграм-канал Opta