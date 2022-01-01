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Оганесян посетил матч «Локомотива» с «Велесом». Сегодня он покинул клуб после 21 года в его структуре

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Локомотивом» и «Велесом». Встречу посетил бывший тренер хозяев Саркис Оганесян.

Сегодня «Локомотив» сообщил об уходе Оганесяна.

  • Оганесян играл за «Локомотив» в 1994-1999 годах.
  • С 2004 по 2022 год (с перерывами) Оганесян работал в тренерском и административном штабах «Локомотива».
  • Суммарно Оганесян был в «Локомотиве» более 21 года.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Сегодня, 17:54
Комментарии1
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    Рейтинг: +65

    Miru mir 1 час назад

    Ну и ? 21 год в его структуре---надо бы как то отметить Локомотиву.

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