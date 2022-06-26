Оганесян посетил матч «Локомотива» с «Велесом». Сегодня он покинул клуб после 21 года в его структуре

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Локомотивом» и «Велесом». Встречу посетил бывший тренер хозяев Саркис Оганесян.

Сегодня «Локомотив» сообщил об уходе Оганесяна.

Оганесян играл за «Локомотив» в 1994-1999 годах.

С 2004 по 2022 год (с перерывами) Оганесян работал в тренерском и административном штабах «Локомотива».

Суммарно Оганесян был в «Локомотиве» более 21 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное