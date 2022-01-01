Оганесян посетил матч «Локомотива» с «Велесом». Сегодня он покинул клуб после 21 года в его структуре

Ну и ? 21 год в его структуре---надо бы как то отметить Локомотиву.
В эти минуты проходит товарищеский матч между «Локомотивом» и «Велесом». Встречу посетил бывший тренер хозяев Саркис Оганесян.
Сегодня «Локомотив» сообщил об уходе Оганесяна.
- Оганесян играл за «Локомотив» в 1994-1999 годах.
- С 2004 по 2022 год (с перерывами) Оганесян работал в тренерском и административном штабах «Локомотива».
- Суммарно Оганесян был в «Локомотиве» более 21 года.
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