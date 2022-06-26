Оганесян покинул «Локомотив» после 21 года в клубе

«Локомотив» объявил об уходе Саркиса Оганесяна. Последнее время он занимал должность руководителя программы развития молодeжного футбола.

Причина ухода – истечение контракта.

«Спасибо, Саркис Арамаисович! Мы благодарим вас за долгие годы работы в «Локомотиве», за профессионализм и ответственность, а также желаем успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.

Оганесян играл за «Локомотив» в 1994-1999 годах.

С 2004 по 2022 год (с перерывами) Оганесян работал в тренерском и административном штабах «Локомотива».

Суммарно Оганесян был в «Локомотиве» более 21 года.

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