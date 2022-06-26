Григорий Иванов: «С чего вдруг Хачатурянц должен уйти из РПЛ? Он делает только хорошее»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что Ашот Хачатурянц завтра, 27 июня, покинет пост президента РПЛ.
«Я не слышал о том, что завтра Хачатурянц объявит о своeм уходе. С чего он вдруг должен покинуть свой пост? Мне кажется, что ничего такого плохого не сделал для лиги. Пока он делает всe только хорошее», – сказал Иванов.
- Хачатурянца, вероятно, временно сменит генсек РФС Александр Алаев.
- Хачатурянц был выбран на пост президента РПЛ в прошлом году.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
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Источник: «Чемпионат»