⚡️ Хачатурянц завтра покинет пост президента РПЛ («РБ Спорт»)

Ну и что с этого? На его место придет такой хрен как и он
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц решил покинуть пост. Завтра, 27 июня, он объявит об уходе клубам.
Хачатурянц изначально планировал уйти после того как найдет РПЛ нового титульного спонсора, основного вещателя и беттинг-партнера. Сейчас эти вопросы решены.
- Хачатурянца, вероятно, временно сменит генсек РФС Александр Алаев.
- Хачатурянц был выбран на пост президента РПЛ в прошлом году.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
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