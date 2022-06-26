⚡️ Хачатурянц завтра покинет пост президента РПЛ («РБ Спорт»)

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц решил покинуть пост. Завтра, 27 июня, он объявит об уходе клубам.

Хачатурянц изначально планировал уйти после того как найдет РПЛ нового титульного спонсора, основного вещателя и беттинг-партнера. Сейчас эти вопросы решены.

Хачатурянца, вероятно, временно сменит генсек РФС Александр Алаев.

Хачатурянц был выбран на пост президента РПЛ в прошлом году.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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