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«Выгодная сделка». В «Крыльях Советов» оценили уход Зиньковского в «Спартак»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал уход в «Спартак» полузащитника Антона Зиньковского.

– Ваш коллега Лука Каттани считает покупку Зиньковского выгодной для «Спартака». Можно ли то же самое сказать о «Крыльях»?

– Для «Крыльев» это тоже достаточно выгодная сделка, клуб смог заработать на трансфере. Антон во многих тяжeлых моментах для клуба оставался с командой. Чего стоит только то, что он остался с нами после вылета в ФНЛ, помог вернуться в Премьер-лигу и добиться отличного результата в прошлом сезоне. Антону мы можем сказать только слова благодарности. Надеемся, что у него все будет хорошо.

  • Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • «Спартак» заплатил 180 миллионов рублей за игрока. Зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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Источник: Metaratings

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