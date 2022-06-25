«Послематчевое общение не помешало бы». Судья Мешков – о коммуникации с тренерами

Футбольный арбитр Виталий Мешков считает, что судьям и тренерам не хватает взаимодействия.

– Тренер может пригласить судью выпить кофе после матча?

– Нет. Как это будет воспринято? Начнутся пересуды. Но дело не в этом.

Эпоха бумажных протоколов ушла, теперь они электронные. Тренеры заполняют протокол по дороге на игру, после финального свистка нет даже минимальной коммуникации с арбитрами, она сведена к нулю.

Возможно, не помешало бы послематчевое общение в присутствии инспектора, чтобы прояснить те или иные эпизоды. Накал, думаю, снизился бы. Ничего плохого в этом нет, тоже элемент подготовки.

Слуцкий столько сделал для футбола, ему памятник надо ставить за отношение к детям, сам был детским тренером, знаю. Личных претензий к нему нет, но за профессию арбитра обидно.

Делаем общее дело: он строит академию, мы тоже рыщем в полях, ищем молодых судей. Тут бы взаимодействие наладить, а не рубить концы.

Пришел бы Слуцкий на полчаса к молодым судьям, изложил взгляды, – всем только на пользу. А топ-судьи региона, наоборот, – с визитом в его академию.

Показали бы видео Кукуяна, Кукуляка, когда те были профессиональными футболистами. Бобровский и вовсе стал чемпионом Европы среди юношей. Не все вырастут в топ-игроков, может, кто-то из академии Слуцкого придет в судейство. И такое обязательно случится рано или поздно.

В общем, нет между нами топора войны, я точно готов сотрудничать.

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