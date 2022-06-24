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«Арсенал» и «Ман Сити» договорились о трансфере Жезуса. Сумма сделки – 45 миллионов

Нападающий «Ман Сити» Габриэль Жезус близок к переходу в лондонский «Арсенал».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы достигли полной устной договоренности по трансферу бразильца. Сумма сделки составит 45 миллионов фунтов.

«Арсеналу» осталось согласовать условия контракта с самим футболистом.

  • В прошедшем сезоне Жезус забил 13 голов и сделал 12 ассистов в 41 матче.
  • Его контракт с «Сити» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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24.06.2022 23:56
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