«Арсенал» и «Ман Сити» договорились о трансфере Жезуса. Сумма сделки – 45 миллионов

Нападающий «Ман Сити» Габриэль Жезус близок к переходу в лондонский «Арсенал».
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы достигли полной устной договоренности по трансферу бразильца. Сумма сделки составит 45 миллионов фунтов.
«Арсеналу» осталось согласовать условия контракта с самим футболистом.
- В прошедшем сезоне Жезус забил 13 голов и сделал 12 ассистов в 41 матче.
- Его контракт с «Сити» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо