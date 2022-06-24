«Арсенал» и «Ман Сити» договорились о трансфере Жезуса. Сумма сделки – 45 миллионов

Нападающий «Ман Сити» Габриэль Жезус близок к переходу в лондонский «Арсенал».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы достигли полной устной договоренности по трансферу бразильца. Сумма сделки составит 45 миллионов фунтов.

«Арсеналу» осталось согласовать условия контракта с самим футболистом.

В прошедшем сезоне Жезус забил 13 голов и сделал 12 ассистов в 41 матче.

Его контракт с «Сити» истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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