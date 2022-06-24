Семин отреагировал на новость об уходе Кухты из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что нападающий Ян Кухта близок к уходу из клуба.

«Надо думать до того, когда берeшь легионеров. Какие-то защитительные контракты для клубов надо делать. Иначе так и будет продолжаться», – заявил Семин.

«Локо» купил Кухту в январе за 5 миллионов евро.

Форвард забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

Чех покинет команду из-за семейных проблем.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное