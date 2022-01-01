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В «Локомотиве» подтвердили уход Кухты

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что карьера в московском клубе форварда Яна Кухты подошла к концу.

Он подтвердил, что чех вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.

«Кухта не вернeтся в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.

Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами.

В настоящий момент «Локомотив» ведeт переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры Кухты», – сказал Цорн.

  • «Локо» купил Кухту в январе за 5 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:43
Комментарии2
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    Рейтинг: +540

    3meeeD 20 минут назад

    Да пишите уже как есть
    По семейным обстоятельствам млин

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    Рейтинг: +1041

    Hoahin 26 минут назад

    Месяц назад он говорил что счастлив в Локомотиве и никуда не собирается)))

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