В «Локомотиве» подтвердили уход Кухты

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что карьера в московском клубе форварда Яна Кухты подошла к концу.
Он подтвердил, что чех вынужден покинуть команду из-за семейных проблем.
«Кухта не вернeтся в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.
Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами.
В настоящий момент «Локомотив» ведeт переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры Кухты», – сказал Цорн.
- «Локо» купил Кухту в январе за 5 миллионов евро.
- Форвард забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
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Источник: «Чемпионат»