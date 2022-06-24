«Даже в «Манчестер Юнайтед» не пойду»: Погребняк объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк официально закончил карьеру.

«Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена.

Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же», – сказал 38-летний футболист.

Последним клубом Погребняка был «Урал», который он покинул в июне 2021 года.

Также он выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Динамо» и «Тосно».

В составе сборной форвард забил 8 голов в 33 матчах.

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