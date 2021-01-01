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«Даже в «Манчестер Юнайтед» не пойду»: Погребняк объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк официально закончил карьеру.

«Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена.

Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же», – сказал 38-летний футболист.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1025

    jek718875 16 минут назад

    Сколько засадил Подрывняк перед интервью?

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    Рейтинг: +7005

    nik55 18 минут назад

    «Манчестер Юнайтед» в трауре

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    Рейтинг: +32147

    oyabun 24 минуты назад

    Роналду наконец сможет спать спокойно. Иначе сел бы надолго на скамейку. ))

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    Рейтинг: +329

    Феникс 28 26 минут назад

    В Манчестер Юнайтед паника...Ведь только собирались звонить Погребняку....И тут такой огромный ОБЛОМ...Роналду на грани нервного срыва.

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