В «Ювентусе» определились с будущим де Лигта

«Ювентус» решил сохранить в составе центрального защитника Матейса де Лигта.

Туринский клуб хочет продлить контракт с 22-летним футболистом.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Де Лигт выступает за «Ювентус» с 2019 года.

В прошлом сезоне голландец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.

Сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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