Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал переход Зиньковского в «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил перспективы полузащитника Антона Зиньковского после перехода из самарского клуба в «Спартак».
«Хочу пожелать ему удачи. Мы много были с ним вместе, работали еще и в ФНЛ, он прогрессировал. Именно сейчас он достиг максимального прогресса.
У Антона есть характер, чтобы стать лидером в таком большом клубе, как «Спартак». Он идет туда играть и доказывать. Я надеюсь и уверен, что он сможет стать лидером «Спартака».
Обидно ли терять лучшего ассистента лиги? Тут нет слова «обида». Когда уходят любые лидеры, это всегда тот момент, которого хочется избежать.
«Спартак» – это хороший вызов. Но мне бы хотелось, чтобы «Крылья» стали таким клубом, для которого переход в «Спартак» был бы не сильным повышением», – сказал Осинькин.
- Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
- Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
- Антон взял 17-й номер в новой команде.
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