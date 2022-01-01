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Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал переход Зиньковского в «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил перспективы полузащитника Антона Зиньковского после перехода из самарского клуба в «Спартак».

«Хочу пожелать ему удачи. Мы много были с ним вместе, работали еще и в ФНЛ, он прогрессировал. Именно сейчас он достиг максимального прогресса.

У Антона есть характер, чтобы стать лидером в таком большом клубе, как «Спартак». Он идет туда играть и доказывать. Я надеюсь и уверен, что он сможет стать лидером «Спартака».

Обидно ли терять лучшего ассистента лиги? Тут нет слова «обида». Когда уходят любые лидеры, это всегда тот момент, которого хочется избежать.

«Спартак» – это хороший вызов. Но мне бы хотелось, чтобы «Крылья» стали таким клубом, для которого переход в «Спартак» был бы не сильным повышением», – сказал Осинькин.

  • Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Сумма трансфера – 180 миллионов рублей, зарплата – 5 миллионов рублей в месяц.
  • Антон взял 17-й номер в новой команде.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +14535

    NewLife 54 минуты назад

    Осинькин - хороший тренер и человек !

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