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В компании Мутко отреагировали на новость о переходе ЦСКА под ее контроль

Государственная компания «Дом.РФ» опровергла информацию о том, что станет новым владельцем ЦСКА после выхода ВЭБ из состава акционеров клуба.

«ЦСКА — хорошая команда, но нам об этом ничего не известно», – сообщили в пресс-службе компании.

  • Виталий Мутко – гендиректор «Дом.РФ».
  • Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита», а с 2005 по 2018-й год возглавлял РФС.
  • При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +23458

    JTherry 1 час назад

    теперь ВЭБ.РФ и Дом.РФ будут друг на друга сваливать, чтобы только долги конюшни себе не забирать, вместе с "неймингом" стадиона, скаутингом наташек, дайвингом гинера...))

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    Рейтинг: +22

    Болотоход 1 час назад

    Дом 2 будет у коней!!!

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