В компании Мутко отреагировали на новость о переходе ЦСКА под ее контроль

Государственная компания «Дом.РФ» опровергла информацию о том, что станет новым владельцем ЦСКА после выхода ВЭБ из состава акционеров клуба.
«ЦСКА — хорошая команда, но нам об этом ничего не известно», – сообщили в пресс-службе компании.
- Виталий Мутко – гендиректор «Дом.РФ».
- Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита», а с 2005 по 2018-й год возглавлял РФС.
- При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.
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Источник: «Чемпионат»