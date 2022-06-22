«ПСЖ» договорился с Гальтье. Он будет получать меньше Почеттино

Кристоф Гальтье станет новым главным тренером «ПСЖ».

Клуб согласовал с 55-летним специалистом контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Гальтье будет зарабатывать в парижской команде меньше Маурисио Почеттино, который работал до него.

Гальтье возглавляет «Ниццу». «ПСЖ» придется заплатить за тренера отступные в размере 10 млн евро.

До этого Кристоф привел к чемпионству «Лилль».

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