«ПСЖ» договорился с Гальтье. Он будет получать меньше Почеттино

Кристоф Гальтье станет новым главным тренером «ПСЖ».
Клуб согласовал с 55-летним специалистом контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
Гальтье будет зарабатывать в парижской команде меньше Маурисио Почеттино, который работал до него.
- Гальтье возглавляет «Ниццу». «ПСЖ» придется заплатить за тренера отступные в размере 10 млн евро.
- До этого Кристоф привел к чемпионству «Лилль».
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: L’Equipe