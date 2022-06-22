Мане назвал лучшие голы за «Ливерпуль». Мяч «Баварии» – в списке: «Прости, Ману»

Перед уходом из «Ливерпуля» нападающий Садио Мане выбрал лучшие голы за англичан. Один из них – в ворота нового клуба, «Баварии».

«Любимый гол за «Ливерпуль»? Дебютный против «Арсенала». Затем назову гол «Баварии» Мануэлю Нойеру!

Извини, Ману, я иду, но, я думаю, гол был невероятным!» – считает сенегалец.

По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за Мане 42,5 миллиона фунтов.

Мане провел в Ливерпуле 6 лет.

Форвард уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».

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