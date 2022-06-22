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  • Мане назвал лучшие голы за «Ливерпуль». Мяч «Баварии» – в списке: «Прости, Ману»

Мане назвал лучшие голы за «Ливерпуль». Мяч «Баварии» – в списке: «Прости, Ману»

22 июня 2022, 18:03

Перед уходом из «Ливерпуля» нападающий Садио Мане выбрал лучшие голы за англичан. Один из них – в ворота нового клуба, «Баварии».

«Любимый гол за «Ливерпуль»? Дебютный против «Арсенала». Затем назову гол «Баварии» Мануэлю Нойеру!

Извини, Ману, я иду, но, я думаю, гол был невероятным!» – считает сенегалец.

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Источник: твиттер УЕФА
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль Бавария Нойер Мануэль Мане Садио
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