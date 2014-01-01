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Мане: «Приятно быть очень маленькой частью невероятного успеха «Ливерпуля»

Нападающий Садио Мане обратился к фанатам «Ливерпуля», перейдя в «Баварию».

«Трудно подобрать верные слова в такой момент. Я просто хочу поблагодарить вас от всей души, мне приятно быть очень маленькой частью этого невероятного успеха, который был у нас в течение последних шести лет.

Вы всегда рядом. В хорошие и плохие времена. Я никогда этого не забуду. Спасибо. Ты никогда не будешь один», – написал Мане в социальной сети.

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Источник: Бомбардир.ру

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