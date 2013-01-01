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«Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом». Смородская – о Грановской

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Марины Грановской с поста спортивного директора «Челси».

«Грановская – очень большой и успешный менеджер с очень хорошей репутацией не только в Великобритании, а вообще в Европе. Заработать такую репутацию сложно, нужно иметь много разных талантов. Поэтому я думаю, что, скорее всего, она не захочет дальше работать в России. У нее будут предложения в Европе, может, даже в Великобритании.

Да, она могла бы помочь российскому футболу, но для этого надо было назначить Грановскую, когда она была еще ноунеймом. Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом, просто талантливым человеком. Никто ж на это не идет, новых лиц в нашем футболе не появляется, тем более женских», – сказала Смородская.

  • Грановская работала в «Челси» с 2013 года.
  • Она вела все переговоры по трансферам и занималась продлением контрактов.
  • Роман Абрамович продал клуб этой весной.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:34
Комментарии8
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    Рейтинг: +16130

    житель СПб 38 минут назад

    На самом деле далеко не все трансферы Челси были успешными. В этом смысле не вижу особенных оснований восхищаться Грановской. Хотя и особо провальных решений - тоже не просматривается, а в целом достижения клуба за этот период впечатляющие.

    0
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    Рейтинг: +1650

    Vitaga 52 минуты назад

    сама смородская была ноунеймом до Локо. а сейчас кроме негатива про неё нечего сказать. из ноунейма в отрицательного персонажа

    0
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    Рейтинг: +306

    Феникс 28 3 часа назад

    У нее будут предложения в Европе=====Ну с этим проблема.Русские в Европе щас токсичны.Спасибо пукину.

    1
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    Рейтинг: +723

    Suvorov51 > Феникс 28 3 часа назад

    Вот думаю, что то здесь не так , а это хохлогей вылез из окопа и трещит, что Москву взял

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    Рейтинг: +306

    Феникс 28 > Suvorov51 3 часа назад

    Очко жим жим )))

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    Рейтинг: +10792

    Алексей З > Suvorov51 2 часа назад

    Контуженный, почему ПРАВДА у тебя вызывает приступ ? Беги в госпиталь подлечись...
    Хотя в твоём случаи это бесполезно. пиз...ц не лечится.

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    Рейтинг: +16130

    житель СПб > Алексей З 40 минут назад

    Гадить в сторону своей Родины - вот что п...ц! Постыдно. Постыдно также "подгавкивать" врагам своей Родины. Независимо от того, все ли у нас хорошо - или нет. Вы все больше опускаетесь в глазах окружающих...

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    Рейтинг: +540

    El_Chori 4 часа назад

    Ты и сейчас ноунейм, жирная мрa3ота

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