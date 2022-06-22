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  • «Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом». Смородская – о Грановской

«Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом». Смородская – о Грановской

22 июня 2022, 12:34
3

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Марины Грановской с поста спортивного директора «Челси».

«Грановская – очень большой и успешный менеджер с очень хорошей репутацией не только в Великобритании, а вообще в Европе. Заработать такую репутацию сложно, нужно иметь много разных талантов. Поэтому я думаю, что, скорее всего, она не захочет дальше работать в России. У нее будут предложения в Европе, может, даже в Великобритании.

Да, она могла бы помочь российскому футболу, но для этого надо было назначить Грановскую, когда она была еще ноунеймом. Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом, просто талантливым человеком. Никто ж на это не идет, новых лиц в нашем футболе не появляется, тем более женских», – сказала Смородская.

  • Грановская работала в «Челси» с 2013 года.
  • Она вела все переговоры по трансферам и занималась продлением контрактов.
  • Роман Абрамович продал клуб этой весной.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Челси Смородская Ольга
Комментарии (3)
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El_Chori
1655891084
Ты и сейчас ноунейм, жирная мрa3ота
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Vitaga
1655902421
сама смородская была ноунеймом до Локо. а сейчас кроме негатива про неё нечего сказать. из ноунейма в отрицательного персонажа
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житель СПб
1655903260
На самом деле далеко не все трансферы Челси были успешными. В этом смысле не вижу особенных оснований восхищаться Грановской. Хотя и особо провальных решений - тоже не просматривается, а в целом достижения клуба за этот период впечатляющие.
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