«Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом». Смородская – о Грановской

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход Марины Грановской с поста спортивного директора «Челси».

«Грановская – очень большой и успешный менеджер с очень хорошей репутацией не только в Великобритании, а вообще в Европе. Заработать такую репутацию сложно, нужно иметь много разных талантов. Поэтому я думаю, что, скорее всего, она не захочет дальше работать в России. У нее будут предложения в Европе, может, даже в Великобритании.

Да, она могла бы помочь российскому футболу, но для этого надо было назначить Грановскую, когда она была еще ноунеймом. Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом, просто талантливым человеком. Никто ж на это не идет, новых лиц в нашем футболе не появляется, тем более женских», – сказала Смородская.

Грановская работала в «Челси» с 2013 года.

Она вела все переговоры по трансферам и занималась продлением контрактов.

Роман Абрамович продал клуб этой весной.

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