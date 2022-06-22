«Челси» объявил об уходе Грановской. Она работала в клубе с 2013 года

Директор «Челси» Марина Грановская покинула свой пост. Об уходе сообщил официальный сайт клуба.

Исполняющим обязанности спортивного директора станет новый владелец «Челси» Тодд Боли. Грановская будет помогать ему этим летом.

Грановская работала в «Челси» с 2013 года.

Она вела все переговоры по трансферам и занималась продлением контрактов.

Бывший владелец клуба Роман Абрамович продал клуб этой весной.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное