15 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне пройдет матч 16-го тура Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Брентфорд». Это будет интересное столкновение двух команд с разными целями и состоянием в турнирной таблице. «Челси» продолжает стремиться к вершине, в то время как «Брентфорд» занимает середину таблицы и настроен на достойное сопротивление.
«Челси»
«Челси» продолжает показывать отличные результаты в текущем сезоне, занимая 2-е место в турнирной таблице с 31 очком после 15 матчей. Последние игры подтвердили хорошую форму команды, в том числе волевую победу над «Тоттенхэмом» (4:3) в предыдущем туре. Команда обладает самым результативным нападением в лиге, забив 35 голов в 15 играх. Лучший бомбардир «Челси» – Коул Палмер с 11 голами. В последних 5 играх «Челси» забил 17 голов и пропустил 5. Также стоит отметить, что команда забивает в 14 из последних 15 матчей Премьер-лиги.
Последние матчи «Челси»:
- Астана 1:3 «Челси» (Лига Конференций)
- Тоттенхэм 3:4 «Челси»
- Саутгемптон 1:5 «Челси»
- «Челси» 3:0 Астон Вилла
- Хайденхайм 0:2 «Челси» (Лига Конференций)
«Брентфорд»
«Брентфорд» на данный момент занимает 9-е место с 23 очками после 15 туров. В последних матчах команда продемонстрировала хорошую атакующую форму, забив 12 голов в последних 5 играх. Однако проблемы в обороне продолжаются, и в этих же матчах «Брентфорд» пропустил 8 голов. Несмотря на это, «пчелы» стабильно забивают в матчах против более сильных соперников, в том числе в последнем матче против «Ньюкасла» (4:2).
Последние матчи «Брентфорд»:
- «Брентфорд» 4:2 Ньюкасл
- Астон Вилла 3:1 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 4:1 Лестер
- Эвертон 0:0 «Брентфорд»
- «Брентфорд» 3:2 Борнмут
Личные встречи
В последних очных встречах между «Челси» и «Брентфордом» несколько раз возникали ничейные результаты и победы «Брентфорда». Однако стоит отметить, что «Челси» выигрывал последние 3 встречи на своем стадионе. В последних 5 матчах против «Брентфорда» «Челси» забивал, что подтверждает их способность атаковать даже в сложных играх.
Последние встречи:
- 02.03.2024: «Брентфорд» 2:2 «Челси»
- 28.10.2023: «Челси» 0:2 «Брентфорд»
- 26.04.2023: «Челси» 0:2 «Брентфорд»
- 19.10.2022: «Брентфорд» 0:0 «Челси»
- 02.04.2022: «Челси» 1:4 «Брентфорд»
Статистика
«Челси»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.33, пропускает – 0.33
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Брентфорд»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Челси» – «Брентфорд»
«Челси» продолжает демонстрировать отличные результаты в атаке и, несмотря на некоторые ошибки в обороне, выглядит фаворитом этого матча. Команда Грэхема Поттера крайне результативна и имеет явное преимущество в классе, особенно в домашних играх. «Брентфорд» может забить, но вряд ли сможет составить достойную конкуренцию в атаке и обороне, учитывая общий уровень команд. Предполагается, что «Челси» возьмет верх в этом поединке, но «Брентфорд» сможет забить хотя бы один гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Челси» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.30
- Точный счет 3:1 в пользу «Челси» – коэффициент 8.00
Рекомендация: Победа «Челси» 3:1 за коэффициент 8.00.
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