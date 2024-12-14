15 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне пройдет матч 16-го тура Премьер-лиги, в котором «Челси» примет «Брентфорд». Это будет интересное столкновение двух команд с разными целями и состоянием в турнирной таблице. «Челси» продолжает стремиться к вершине, в то время как «Брентфорд» занимает середину таблицы и настроен на достойное сопротивление.

«Челси»

«Челси» продолжает показывать отличные результаты в текущем сезоне, занимая 2-е место в турнирной таблице с 31 очком после 15 матчей. Последние игры подтвердили хорошую форму команды, в том числе волевую победу над «Тоттенхэмом» (4:3) в предыдущем туре. Команда обладает самым результативным нападением в лиге, забив 35 голов в 15 играх. Лучший бомбардир «Челси» – Коул Палмер с 11 голами. В последних 5 играх «Челси» забил 17 голов и пропустил 5. Также стоит отметить, что команда забивает в 14 из последних 15 матчей Премьер-лиги.

Последние матчи «Челси»:

Астана 1:3 «Челси» (Лига Конференций)

Тоттенхэм 3:4 «Челси»

Саутгемптон 1:5 «Челси»

«Челси» 3:0 Астон Вилла

Хайденхайм 0:2 «Челси» (Лига Конференций)

«Брентфорд»

«Брентфорд» на данный момент занимает 9-е место с 23 очками после 15 туров. В последних матчах команда продемонстрировала хорошую атакующую форму, забив 12 голов в последних 5 играх. Однако проблемы в обороне продолжаются, и в этих же матчах «Брентфорд» пропустил 8 голов. Несмотря на это, «пчелы» стабильно забивают в матчах против более сильных соперников, в том числе в последнем матче против «Ньюкасла» (4:2).

Последние матчи «Брентфорд»:

«Брентфорд» 4:2 Ньюкасл

Астон Вилла 3:1 «Брентфорд»

«Брентфорд» 4:1 Лестер

Эвертон 0:0 «Брентфорд»

«Брентфорд» 3:2 Борнмут

Личные встречи

В последних очных встречах между «Челси» и «Брентфордом» несколько раз возникали ничейные результаты и победы «Брентфорда». Однако стоит отметить, что «Челси» выигрывал последние 3 встречи на своем стадионе. В последних 5 матчах против «Брентфорда» «Челси» забивал, что подтверждает их способность атаковать даже в сложных играх.

Последние встречи:

02.03.2024: «Брентфорд» 2:2 «Челси»

28.10.2023: «Челси» 0:2 «Брентфорд»

26.04.2023: «Челси» 0:2 «Брентфорд»

19.10.2022: «Брентфорд» 0:0 «Челси»

02.04.2022: «Челси» 1:4 «Брентфорд»

Статистика

«Челси»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.33, пропускает – 0.33

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Брентфорд»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Челси» – «Брентфорд»

«Челси» продолжает демонстрировать отличные результаты в атаке и, несмотря на некоторые ошибки в обороне, выглядит фаворитом этого матча. Команда Грэхема Поттера крайне результативна и имеет явное преимущество в классе, особенно в домашних играх. «Брентфорд» может забить, но вряд ли сможет составить достойную конкуренцию в атаке и обороне, учитывая общий уровень команд. Предполагается, что «Челси» возьмет верх в этом поединке, но «Брентфорд» сможет забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Челси» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.30

Точный счет 3:1 в пользу «Челси» – коэффициент 8.00

Рекомендация: Победа «Челси» 3:1 за коэффициент 8.00.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!