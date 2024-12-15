15.12.2024, воскресенье, 22:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
27
Густо
23
Кайседо
24
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
4-1-3-2
1
Флеккен
2
Расмуссен
5
Пайннок
4
ван ден Берг
22
Коллинс
16
Нергор
19
Мбемо
18
Ярмолюк
23
Льюис-Поттер
20
Висса
24
Дамсгор
11
Джексон
18
Нкунку
18
Нкунку
11
Джексон
2
Расмуссен
3
Айер
3
Айер
2
Расмуссен
24
Дамсгор
27
Янельт
27
Янельт
24
Дамсгор
18
Ярмолюк
14
Карвалью
14
Карвалью
18
Ярмолюк
20
Висса
7
Шаде
7
Шаде
20
Висса
Остались в запасе
Челси
Брентфорд
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
30
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
51
Сэм Рак-Сакьи
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
30
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Челси - Брентфорд
2
2
Всего ударов по воротам
26
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
7
Офсайды
2
3
Количество передач
503
317
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брентфорда», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»