«Все мы уходим». Газинский рассказал, как легионеры ушли из «Краснодара»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский раскрыл подробности ухода из клуба иностранных футболистов.

– Как вы узнали, что все легионеры покидают «Краснодар»?

– По сути, все началось с ухода тренера у «Локомотива» (немца Маркуса Гиздоля). Поначалу я не придал значения, ну, ушел и ушел. Но это запустило цепную реакцию. Нас собрали всех через пару дней после начала сборов: «Так и так, в связи с ситуацией главный тренер покидает страну». После собрания мы вышли на тренировку, но легионеры работали недолго. Прервали занятие, ушли.

– Паника из-за того, что уехал тренер?

– Возможно. Дальше возвращаемся после тренировки, они прощаются со всеми: «Все мы уходим». Ну как на это реагировать? Их же никто не будет заставлять, не залезешь в голову. Решили и решили. Видимо, посчитали этот шаг необходимым после ухода тренера.

– Вы можете поставить себя на их место и понять их чувства?

– Не совсем, точнее не всех. Ладно те, кто из Польши, Швеции – там больше всех возмущаются, но вот Кайо. Чего он уехал? Не знаю деталей, но, видимо, были сложности с финансирование у клуба. Рамирес зачем уехал? Мог спокойно играть. Я не разговаривал ни с кем из них, не знаю их договоренностей с клубом, но их поведение мне не совсем понятно.

– Кайо и Рамирес вернулись.

– Вот и ответ. И зачем уходили? Спецоперация не закончилась, чего вы возвращаетесь? Если вопрос был действительно именно в этом. А если не в этом, то возвращаемся к вопросу: зачем уходили?

В марте ФИФА разрешила легионерам в одностороннем порядке приостановить контракты с клубами РПЛ до 30 июня.

Многие из иностранцев воспользовались новым правилом.

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