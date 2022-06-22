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«Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось». Умяров рассказал о работе с Ваноли

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Паоло Ваноли.

– Что тебе дал Ваноли за эти полгода?

– Многое на самом деле. И в плане тактики, и в плане ментальности. Для команды очень важен дух победителя. Когда Паоло приходил, задачей была победа в Кубке. И он с самого начала поверил, что мы можем выиграть.

На каждой тренировке и теории он выдавал эмоции! Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось. Чувствовалось, что у него это в крови.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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22.06.2022 11:43
Комментарии2
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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr 22 июня, 12:25

    Что-то татарёнок последнее время сильно расщебетался.

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    Рейтинг: +1763

    VGreen > ilichkadr 22 июня, 13:00

    Думаешь, он сам идет и дает комментарии журналистам?
    Берут интервью у игрока - публикуют. Вот и всё. Или он должен от них убегать и молчать?

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