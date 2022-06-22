«Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось». Умяров рассказал о работе с Ваноли

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Паоло Ваноли.

– Что тебе дал Ваноли за эти полгода?

– Многое на самом деле. И в плане тактики, и в плане ментальности. Для команды очень важен дух победителя. Когда Паоло приходил, задачей была победа в Кубке. И он с самого начала поверил, что мы можем выиграть.

На каждой тренировке и теории он выдавал эмоции! Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось. Чувствовалось, что у него это в крови.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.

Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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