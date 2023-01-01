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В РПЛ объяснили, почему так поздно опубликовали календарь на новый сезон

Пресс-служба РПЛ объяснила, почему календарь нового сезона вышел менее чем за месяц до старта сезона.

«От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось всe время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата – когда начинать и заканчивать сезон», – сообщила пресс-служба лиги.

  • Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
  • Полностью календарь можно посмотреть здесь.
  • Действующий чемпион России – «Зенит».

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1848

    моэм 1 час назад

    потому что вместо работы хреном груши околачивали ...разъехались по курортам , а расписание сделать забыли ....но тут жареный петух клюнул в одно место и дело пошло.

    1
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    Рейтинг: +357

    Shak71 1 час назад

    Как с Питера прислали, так сразу и опубликовали) ограничения…

    2
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