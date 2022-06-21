В РПЛ объяснили, почему так поздно опубликовали календарь на новый сезон

Пресс-служба РПЛ объяснила, почему календарь нового сезона вышел менее чем за месяц до старта сезона.

«От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось всe время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата – когда начинать и заканчивать сезон», – сообщила пресс-служба лиги.

Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.

Полностью календарь можно посмотреть здесь .

. Действующий чемпион России – «Зенит».

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