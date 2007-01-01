Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

Йоканович прилетел в Москву. В аэропорту ему надели шарф «Динамо» на шею

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прибыл в Россию.

Представители московского клуба встретили 53-летнего специалиста в аэропорту.

В первую очередь сербу надели на шею шарф с символикой «Динамо».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Спартак» и «Динамо» обменялись шутками по поводу Промеса 3
РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23. В 1-м туре «Зенит» сыграет с «Химками», «Спартак» – с «Ахматом» 12
Экс-защитник «Спартака» и «Ростова» Дьяков закончил карьеру в 33 года 1
Источник: телеграм-канал «Динамо»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:57
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +16415

    paracetamol 11 минут назад

    В аэропорту ему надели шарф «Динамо» на шею, на котором и повесили.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1845

    моэм 29 минут назад

    Получилось как то не комильфо . а точнее бестактно и беспардонно .... Парень всё таки приехал и Англии и можно было предупредить человека ,о такой встрече и шарф вручить в руки как шпагу под вспышки фотоаппаратов заранее приглашённых журналистов .... а так получилось подбежал некто НАБРОСИЛСЯ на Йокановича и накинул ему на шею какую то портянку , которую он хотел сбросить , но вовремя обнаружил что эта портянка оказалась шарфом динамо ....как же убого организована встреча !!!.... менты . одно слово.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2050

    kvm 1 час назад

    чувак в шоке...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: -88

    diamondfan 2 часа назад

    Йоканович шавка!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11