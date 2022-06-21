Йоканович прилетел в Москву. В аэропорту ему надели шарф «Динамо» на шею

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прибыл в Россию.
Представители московского клуба встретили 53-летнего специалиста в аэропорту.
В первую очередь сербу надели на шею шарф с символикой «Динамо».
- Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.
- Он заключил с клубом контракт по схеме «1+2».
- Тренер ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби» (Тель-Авив), «Партизан» и другие команды.
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Источник: телеграм-канал «Динамо»