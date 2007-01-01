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Семак высказался об угрозах «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» может отказаться от участия в матче за Суперкубок России.

«Наша задача готовиться к матчу. Он в любом случае состоится. В Петербурге на новом стадионе ни разу не проводился финал Кубка и Суперкубка. «Спартак» же принимал игру в «Лужниках». «Локомотив» трижды играл дома за Суперкубок.

Так что это исключительно личное противостояние, которое выплeскивается в информационный фон. Наша задача – думать о футболе», – заявил Семак.

  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Суперкубок разыграют 9 июля на «Газпром Арене».
  • Москвичи не исключают бойкот матча из-за места его проведения – они настаивали на нейтральном поле.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 15:58
Комментарии10
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    Рейтинг: +258

    cheser1970 27 минут назад

    значит Спартак боится играть какая разниться где играть Вышли и победили и доказали что лучшие

    0
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    Рейтинг: +3798

    ААМ 1 час назад

    Задёргались болелы СПАМа. А Семак, между прочим, прав. А лучше всего проводить два матча.

    2
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    Рейтинг: +6142

    порт 1 час назад

    Да пусть не играют, а за одно и от чемпионата могут отказаться, вряд ли кто заметит их исчезновение.

    2
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    Рейтинг: +275

    Боцман52 1 час назад

    «Спартак» же принимал игру в «Лужниках» это он про что. Во первых Лужа не домашний стадион Спартака. Во вторых это был финал кубка, а никак не матч за супер кубок.

    2
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    Рейтинг: +3798

    ААМ > Боцман52 59 минут назад

    Играть в Москве - выезд.Надо в Тарасовке на "нейтральном" поле

    0
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    Рейтинг: +275

    Боцман52 > ААМ 23 минуты назад

    При чем тут это. Я не говорил, что Москва для Спартака это выезд. С таким же успехом можно было сказать, что Динамо принимало игру в Луже. Тем более Спартак ни разу про "Тарасовку" даже не заикался.

    0
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    Рейтинг: +24957

    vladimir-7 > ААМ 19 минут назад

    Тарасовка, это родильный дом хрюнявых. Надо проводить два
    матча и оба, например, в Самаре или в Казани.

    0
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    Рейтинг: +14031

    Fusballer 1 час назад

    Надо суперкубок в два матча тогда провести, дома и в гостях. Или в нейтральном городе.

    3
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    Рейтинг: +23417

    JTherry 1 час назад

    вегетарианство сушит мозги Семаку... Лужники - нейтральная арена для всех московских клубов, стадион в Питере не был даже в заявке на проведение матча на Суперкубок...

    4
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    Рейтинг: +1191

    Дубина 1 час назад

    Еще один дурачок!
    Когда они играли эти финалы решали еще ДО кубка России и супер кубка,где пройдут матчи,но не как после них! Клоун.

    7
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