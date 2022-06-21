Семак высказался об угрозах «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» может отказаться от участия в матче за Суперкубок России.

«Наша задача готовиться к матчу. Он в любом случае состоится. В Петербурге на новом стадионе ни разу не проводился финал Кубка и Суперкубка. «Спартак» же принимал игру в «Лужниках». «Локомотив» трижды играл дома за Суперкубок.

Так что это исключительно личное противостояние, которое выплeскивается в информационный фон. Наша задача – думать о футболе», – заявил Семак.

«Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

Суперкубок разыграют 9 июля на «Газпром Арене».

Москвичи не исключают бойкот матча из-за места его проведения – они настаивали на нейтральном поле.

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