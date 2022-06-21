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  • Семак высказался об угрозах «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок России

Семак высказался об угрозах «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок России

21 июня 2022, 15:58
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» может отказаться от участия в матче за Суперкубок России.

«Наша задача готовиться к матчу. Он в любом случае состоится. В Петербурге на новом стадионе ни разу не проводился финал Кубка и Суперкубка. «Спартак» же принимал игру в «Лужниках». «Локомотив» трижды играл дома за Суперкубок.

Так что это исключительно личное противостояние, которое выплeскивается в информационный фон. Наша задача – думать о футболе», – заявил Семак.

  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Суперкубок разыграют 9 июля на «Газпром Арене».
  • Москвичи не исключают бойкот матча из-за места его проведения – они настаивали на нейтральном поле.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (15)
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JTherry
1655817588
вегетарианство сушит мозги Семаку... Лужники - нейтральная арена для всех московских клубов, стадион в Питере не был даже в заявке на проведение матча на Суперкубок...
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Fusballer
1655817928
Надо суперкубок в два матча тогда провести, дома и в гостях. Или в нейтральном городе.
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Боцман52
1655818244
«Спартак» же принимал игру в «Лужниках» это он про что. Во первых Лужа не домашний стадион Спартака. Во вторых это был финал кубка, а никак не матч за супер кубок.
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порт
1655818560
Да пусть не играют, а за одно и от чемпионата могут отказаться, вряд ли кто заметит их исчезновение.
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ААМ
1655819224
Задёргались болелы СПАМа. А Семак, между прочим, прав. А лучше всего проводить два матча.
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cheser1970
1655821214
значит Спартак боится играть какая разниться где играть Вышли и победили и доказали что лучшие
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